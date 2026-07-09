Під ударом Росії опинився склад "Філіп Морріс": чи зникнуть сигарети з полиць магазинів

8 липняи ракетна атака Росії знищила склад готової продукції Philip Morris у Києві. Компанія розповіла, чи відчують покупці перебої із постачанням і як вдалося налагодити ситуацію.

Чи буде дефіцит сигарет "Філіп Морріс"

Компанія вдалося перелаштувати логістику, аби уникнути дефіциту тютюнових виробів. Про це повідомив комерційний директор "Філіп Морріс в Україні" Михайло Муллер, пише "РБК-Україна".

За словами Муллера, після початку повномасштабного вторгнення Philip Morris вклала гроші у створення нової системи постачання: десять власних складів, а також додаткові логістичні майданчики партнерів-дистриб'юторів. Завдяки цьому виробник сигарет більше не залежить від одного великого складу:

Якщо один із логістичних центрів виходить з ладу, маршрути постачання можна швидко змінити без суттєвого впливу на роботу.

Тим часом можна переналаштувати логістику.

Водночас у торговельних мережах і партнерів уже сформовані достатні запаси продукції. Саме тому в Philip Morris запевняють, що покупці не повинні зіткнутися з дефіцитом сигарет або затримками поставок.

Отже, якщо ситуація не погіршиться новими масштабними атаками на інфраструктуру, перебоїв із поставками найближчим часом не прогнозують.

Відомо, що також цього дня під час обстрілу Києва постраждали будівлі складів з продуктами харчування, парфумерією, тютюновими виробами, автозапчастинами та будівельними матеріалами у Деснянському та Святошинському районах.

До слова, у січні 2026 року Росія вдарила ракетою по фабриці Philip Morris у Харкові. Попередньо втрати від ракетного удару по складу "Філіп Морріс Україна" становлять 16 мільйонів доларів

Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається зупиненою з 24 лютого 2022 року. 2024 року компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 працівників харківської фабрики.