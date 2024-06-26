Легко не буде: чому фінансувати українську армію стає складніше

Зараз величезні суми витрачаються на забезпечення обороноздатності країни. З часом, знаходити ці кошти буде набагато важче.

Чому виникають проблеми з фінансуванням

Українська армія потребує значного фінансування. Станом на тепер, в України недостатньо ресурсів для самостійного забезпечення цих видатків.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики Насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони. У нас величезна діра в бюджеті, і це, певно, не десятки мільйонів, це сотні мільйонів. Це сотні мільярдів, які нам треба зібрати.

Гетманцев запевняє, що єдиним рішенням для фінансування є податки. Урядовець наголосив на імовірному ускладненні цієї ситуації в майбутньому.

У нас, фактично, хороших рішень не залишилося. І ми з вами повинні бути свідомі в цьому,

– уточнює нардеп.

Окремо Гетманцев уточнив, що стратегія вмикати друкарський станок реалізовуватися не буде. Адже це призведе до девальвації національної валюти.

Як фінансується армія зараз

Вагома частина витрат на оборонний сектор покривається з коштів, що надають міжнародні партнери. Зокрема ЄС та США. Частина з цих грошей надається безповоротно, однак, деякі суми Україна отримує і як позики.

Нещодавно, європейські партнери проголосували за передачу Україні 1,4 мільярда євро. Ці кошти мають бути витрачені на закупку зброї, боєприпасів та зміцнення оборонного комплексу.