Почему возникают проблемы с финансированием

Украинская армия нуждается в значительном финансировании. По состоянию на теперь, у Украины недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения этих расходов.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики На самом деле у нас катастрофическая ситуация с расходами на финансирование для безопасности и обороны. У нас огромная дыра в бюджете, и это, вероятно, не десятки миллионов, это сотни миллионов. Это сотни миллиардов, которые нам надо собрать.

Гетманцев уверяет, что единственным решением для финансирования являются налоги. Чиновник отметил вероятное осложнение этой ситуации в будущем.

У нас, фактически, хороших решений не осталось. И мы с вами должны быть сознательны в этом,

– уточняет нардеп.

Отдельно Гетманцев уточнил, что стратегия включать печатный станок реализовываться не будет. Ведь это приведет к девальвации национальной валюты.

Как финансируется армия сейчас

Весомая часть расходов на оборонный сектор покрывается из средств, предоставляемых международными партнерами. В частности ЕС и США. Часть из этих денег предоставляется безвозвратно, однако, некоторые суммы Украина получает исключительно как займы.

Недавно, европейские партнеры проголосовали за передачу Украине 1,4 миллиарда евро. Эти средства должны быть потрачены на закупку оружия, боеприпасов и укрепление оборонного комплекса.