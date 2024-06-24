Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 Каналу.

До теми "Перетнули червону лінію": Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про 1,4 мільярда євро на зброю ЗСУ

ЄС передасть Україні 1.4 мільярда євро

За словами Борреля, тепер ці кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру.

1,4 мільярда будуть доступні протягом наступного місяця і ще один мільярд до кінця року. Вони (кошти – 24 Канал) будуть виділені Україні, але на три цілі: протиповітряна оборона, боєприпаси й підтримка української промисловості,

– сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС зазначив, що позиція Угорщини з цього питання не є важливою, попри важливість одностайності при ухваленні рішень. Боррель зазначив, що "одна країна-член ЄС не брала участь у прийнятті рішення", тому вона не має права зараз дискутувати, на що витрачатимуть кошти.

Верховний представник ЄС нагадав, що Путін продовжує атакувати Україну, націлюючись на енергетичну інфраструктуру.

"Цими вихідними Харків зазнав повітряних атак, численні жертви, велика шкода інфраструктурі, пошкоджені об'єкти", – сказав Боррель.

Угорщина досі блокує 6,5 мільярда євро військової допомоги

Боррель також додав, що одна країна серед держав-членів ЄС досі блокує виділення військової допомоги для України. Мовиться про Угорщину, яка виступає проти надання зброї. Про це Боррель повідомив під час пресконференції за результатами засідання Ради ЄС.

На жаль, ми вийшли з Ради точно так само, як і прийшли сюди. Заблокованими залишаються 7 правових актів для налагодження роботу Європейського фонду миру. У нас все ще є одна країна, яка це блокує,

– наголосив Боррель.

Зазначимо, що своїм блокуванням Будапешт не дає передати 6,5 мільярда євро на військову допомогу Україні. Головний дипломат ЄС висловив сподівання, що це питання обговорять лідери під час засідання Європейської Ради цього тижня.