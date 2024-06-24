На пресконференції для угорських ЗМІ, які вважають провладними, міністр сказав, що вони хочуть оскаржити це рішення. Перед цим голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі розробили план як обійти вето Угорщини щодо зброї для України.

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Що заявили в Угорщині про рішення ЄС

ЄС перетнув червону лінію, коли використав 1,4 мільярда євро для фінансування постачання зброї в Україну. Тому що Угорщина насправді цього не хоче, і одностайне рішення було б необхідним,

– заявив політик.

За його словами, "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС.

Петер Сійярто попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

До речі, Жозеп Боррель пояснював, що Євросоюз вже розробив план, як обійти вето Будапешта. Зокрема, глава дипломатії ЄС пояснив, що:

Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів Росії,

тому Будапешт вже не повинен бути частиною рішення про використання цих грошей.

Європейський високопосадовець пояснив, що цей шлях складний, проте він працює.