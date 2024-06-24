На пресс-конференции для венгерских СМИ 24 июня в Люксембурге, которые считают провластными, министр сказал, что они хотят обжаловать это решение. Перед этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они разработали план как обойти вето Венгрии в отношении оружия для Украины.

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Что заявили в Венгрии о решении ЕС

ЕС пересек красную линию, когда использовал 1,4 миллиарда евро для финансирования поставок оружия в Украину. Потому что Венгрия на самом деле этого не хочет, и единогласное решение было бы необходимым,

– заявил политик.

По его словам, "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС.

Петер Сийярто предупредил, что венгерская сторона уже изучает "правовые возможности" обжаловать их.

Кстати, Жозеп Боррель объяснял, что Евросоюз уже разработал план, как обойти вето Будапешта. В частности, глава дипломатии ЕС объяснил, что:

Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от замороженных активов России,

поэтому Будапешт уже не должен быть частью решения об использовании этих денег.

Европейский чиновник объяснил, что этот путь сложный, однако он работает.