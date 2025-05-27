Ліміти для ФОПів 2 групи у червні 2025 року: що потрібно знати
- ФОПи 2 групи мають ліміт доходу 6 672 000 гривень у 2025 році, включаючи всі надходження.
- При перевищенні ліміту, необхідно перейти на 3 групу або загальну систему, сплативши 15% від перевищення, і подати уточнену декларацію.
- Ставка ЄП для 2 групи фіксована – 20% від МЗП, що становить 1600 гривень на місяць у 2025 році.
Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування 2 групи, мають дотримуватись визначених законом лімітів, щоб не втратити право на пільгові умови оподаткування.
Хто належить до 2 групи ФОП
Які обмеження діють, що входить до ліміту, та які наслідки можуть бути у разі його перевищення, розповідає 24 Канал.
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Підприємці 2 групи – це фізособи, які:
- не використовують найману працю або мають до 10 працівників;
- здійснюють господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування або надають побутові послуги населенню;
- працюють переважно з фізичними особами, а також з іншими ФОПами та юрособами на єдиному податку.
Який ліміт доходу для ФОП 2 групи у 2025 році
Станом на червень 2025 року, ліміт доходу для ФОПів 2 групи залишається без змін і становить 6 672 000 гривень (834 розмірів МЗП).
Важливо: йдеться саме про дохід, а не про прибуток. У розрахунок включаються всі надходження на рахунки або в касу ФОПа.
Що буде у разі перевищення ліміту
Підприємець повинен перейти на 3 групу єдиного податку або на загальну систему. Ба більше, у такому випадку потрібно буде сплатити 15% від суми перевищення і подати уточнену декларацію, щоб перерахувати податки.
Ставка ЄП для ФОП другої групи фіксована, прив'язана до показника МЗП, і становить 20% від її розміру, актуального на 1 січня. Ставка не змінюється протягом року, навіть якщо розмір мінімальної зарплати підвищувався. У 2025 році сума податку становить 1600 гривень в місяць.
Як контролювати свої ліміти
Щоб уникнути неприємностей:
- регулярно звіряйте надходження за рахунками та в касі;
- ведіть облік навіть у разі роботи з РРО чи POS-системами;
- користуйтесь бухгалтерськими сервісами, які автоматично рахують ліміт (наприклад, Finline, БукКіпер, СОТА);
- у разі підозри на перевищення – проконсультуйтесь із бухгалтером або юристом.