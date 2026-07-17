Обережно, ФОПи на другій групі: коли можна втратити "спрощенку"

ФОПи на другій групі єдиного податку мають одне з найпопулярніших спрощених оподаткувань в Україні. Однак у цієї системи є важливе обмеження, за порушення якого каратимуть.

З ким може працювати ФОП 2 групи

Головне правило – ФОП 2 групи може надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, пише YANKIV.

Наприклад, дизайнер, фотограф, бухгалтер, програміст чи репетитор на 2 групі можуть надавати послуги звичайним громадянам або іншим спрощенцям.

При цьому не має значення, чи є замовник ФОПом або юридичною особою – важливо, щоб він мав статус платника єдиного податку.

З ким ФОП 2 групи працювати не може

Заборонено надавати послуги:

компаніям на загальній системі оподаткування;

ФОПам на загальній системі;

іноземним компаніям;

державним органам та бюджетним установам;

комунальним підприємствам;

банкам та іншим організаціям, які не є платниками єдиного податку.

Саме співпраця з українським бізнесом на загальній системі часто стає причиною проблем у підприємців. Усе тому, що податкова має інформацію про виплати підприємцям від компаній та може бачити, хто саме перерахував кошти ФОПу.

Тому ситуація, коли підприємець працює з компанією на загальній системі, а потім пояснює це "звичайною співпрацею з бізнесом", може закінчитися претензіями контролюючих органів.

Не допоможе навіть зміна назви договору

Деякі підприємці намагаються обійти правила, називаючи роботу не "послугою", а, наприклад, виконанням робіт чи проєктом. Однак це не змінює суті. Для податкових органів важливо не формулювання у договорі, а те, хто є фактичним замовником.

Також перед початком роботи варто перевірити не лише вид діяльності, а й статус клієнта. Якщо замовник – фізична особа або платник єдиного податку, співпраця відповідає правилам другої групи. Якщо це інша категорія – існує ризик втрати права на спрощену систему оподаткування.

Які є обмеження для ФОП 3 групи

Третя група ФОП залишається однією з найпопулярніших серед українських підприємців. Вона підходить для більшості видів бізнесу – від ІТ та консалтингу до торгівлі, однак працювати на спрощеній системі можна лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу.

Найважливіша умова перебування на третій групі – не перевищити встановлений законом річний ліміт доходу. У 2026 році максимальний обсяг доходу становить 10 091 049 гривень. Його розрахували, виходячи з мінімальної зарплати, яка діяла станом на 1 січня 2026 року – 8 647 гривень.