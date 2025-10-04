Чи потрібно сплачувати борги навіть після закриття ФОП
- ФОП може мати борги навіть після закриття, якщо, наприклад, не сплачено податки.
- Борги можуть стягуватися через суд, якщо ви добровільно їх не погасите.
Борги ФОП можуть бути нараховані і після його закриття. Тобто, офіційного закінчення діяльності.
Чому ФОП можуть нарахувати борги після закриття?
Є випадки, коли податкова може нарахувати ФОП борги навіть після закриття, повідомляє 24 Канал з посиланням на legalassistance.od.ua.
Чому може залишатися борг після закриття ФОП:
- Податковий борг
Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:
- ЄСВ;
- єдиний податок;
- або інший податок.
Зверніть увагу! Податкова має право нараховувати штрафи та пеню навіть якщо ФОП закрито.
- Борг за недоплату
Податкова може перевірити діяльність ФОП і після закриття. Якщо буде знайдено порушення чи недоплату, доведеться заплатити за дорахування.
- Борг перед банком чи кредиторами
ФОП зобов'язаний повернути:
- кредити;
- позики;
- а також погасити несплачені рахунки.
Що може зробити колишній ФОП, якщо борг не було погашено?
ФОП може по-різному діяти, якщо борг виявлено. Найпростіше – сплатити його.
Також можна:
- Спробувати оскаржити. Якщо нарахування, на вашу думку, є незаконними можна подати скаргу в ДПС. Також такі питання розв'язуються через суд.
- Реструктурувати борг. Себто, ви маєте можливість гасити його частинами. Інколи боржнику вдається отримати відстрочку.
Найризикованіший варіант – ігнорувати борг. Адже в такому випадку його можуть стягнути через суд, арештувати рахунки і майно.
Що потрібно знати українським бізнесменам зараз?
Податкова має право штрафувати ФОП через різні причини. Зокрема, якщо працівники не є оформлені чи товар не є зареєстрованим, зазначається у Податковому кодексі.
У 2026 році податки для ФОПів зростуть. Це станеться через збільшення деяких показників, до прикладу, мінімальної зарплати.
Українські бізнесмени мають право отримати спеціальні гранти. Ці кошти можна витратити на розвиток бізнесу, або, навіть, його відкриття.