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Бізнес Актуальні новини Податок платити не потрібно: хто з ФОП звільнений від ПДФО
9 серпня, 10:00
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Податок платити не потрібно: хто з ФОП звільнений від ПДФО

Яніна Мурдза

В Україні передбачене звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для частини фізичних осіб-підприємців. Спосіб та умови залежать від обраної системи оподаткування та специфіки роботи.

Хто з ФОП може не платити ПДФО

ФОП на спрощеній системі не сплачують ПДФО з доходів, отриманих від своєї підприємницької діяльності. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Звільнення від ПДФО поширюється на "спрощенців" 1 – 4 груп. Натомість вони сплачують фіксовану ставку єдиного податку або відсоток від суми доходу (як-от ФОП 3 групи).

Зауважимо, якщо ФОП на спрощеній системі паралельно працює й отримує заробітну плату, такий дохід оподатковується на загальних умовах.

Також від сплати ПДФО можуть бути звільнені ФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування. Йдеться про підприємців, які тимчасово припинили діяльність і не отримують чистий прибуток. У такому разі ПДФО в розмірі 18% від доходу не нараховується і не сплачується.

Ще одна категорія ФОП, для якої передбачене податкове послаблення, – це підприємці, які стали на військову службу за мобілізацією або контрактом. Вони не мають сплачувати ПДФО, а також єдиний податок та військовий збір.

Які ще податкові пільги можуть отримати ФОП 

Законно не платити військовий збір можуть також ФОП-платники єдиного податку 1 та 2 груп, які зареєстровані в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. 

Також підприємці цих груп, які не мають найманих працівників, мають право на податкову відпустку на один календарний місяць раз на рік.

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