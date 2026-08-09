Хто з ФОП може не платити ПДФО

ФОП на спрощеній системі не сплачують ПДФО з доходів, отриманих від своєї підприємницької діяльності. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Звільнення від ПДФО поширюється на "спрощенців" 1 – 4 груп. Натомість вони сплачують фіксовану ставку єдиного податку або відсоток від суми доходу (як-от ФОП 3 групи).

Зауважимо, якщо ФОП на спрощеній системі паралельно працює й отримує заробітну плату, такий дохід оподатковується на загальних умовах.

Також від сплати ПДФО можуть бути звільнені ФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування. Йдеться про підприємців, які тимчасово припинили діяльність і не отримують чистий прибуток. У такому разі ПДФО в розмірі 18% від доходу не нараховується і не сплачується.

Ще одна категорія ФОП, для якої передбачене податкове послаблення, – це підприємці, які стали на військову службу за мобілізацією або контрактом. Вони не мають сплачувати ПДФО, а також єдиний податок та військовий збір.

Які ще податкові пільги можуть отримати ФОП

Законно не платити військовий збір можуть також ФОП-платники єдиного податку 1 та 2 груп, які зареєстровані в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Також підприємці цих груп, які не мають найманих працівників, мають право на податкову відпустку на один календарний місяць раз на рік.