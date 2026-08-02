Хто з ФОП має право не сплачувати військовий збір

Після запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців законодавство передбачає винятки для окремих категорій платників, повідомляють у Державній податковій службі. Насамперед це стосується ФОП – платників єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких розташована на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Такі підприємці можуть не сплачувати військовий збір за період від початку бойових дій або окупації до завершення такого статусу відповідної території. Якщо вони не сплачують єдиний податок і військовий збір на законних підставах, то також не заповнюють відповідну декларацію за цей період.

Крім того, закон передбачає окремі пільги для підприємців першої та другої груп без найманих працівників. Вони можуть не сплачувати військовий збір протягом одного календарного місяця на рік під час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів та підтверджена витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Які ще категорії підприємців звільняються від сплати

Окреме звільнення передбачене для мобілізованих фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб. Якщо ФОП був зареєстрований до призову або укладення контракту на військову службу, він звільняється від сплати податків, зокрема військового збору, на час проходження служби відповідно до чинного законодавства.

Водночас для більшості інших підприємців сплата військового збору залишається обов'язковою. Тому ФОП варто уважно перевіряти, чи підпадають вони під визначені Податковим кодексом пільги, щоб уникнути виникнення податкового боргу або штрафних санкцій.