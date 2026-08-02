Кто из ФЛП имеет право не уплачивать военный сбор

После введения военного сбора для физических лиц-предпринимателей законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий плательщиков, сообщают в Государственной налоговой службе. Прежде всего это касается ФЛП – плательщиков единого налога первой и второй групп, налоговый адрес которых находится на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Такие предприниматели могут не уплачивать военный сбор за период с начала боевых действий или оккупации до прекращения такого статуса соответствующей территории. Если они не уплачивают единый налог и военный сбор на законных основаниях, то также не заполняют соответствующую декларацию за этот период.

Кроме того, закон предусматривает отдельные льготы для предпринимателей первой и второй групп, не имеющих наемных работников. Они могут не уплачивать военный сбор в течение одного календарного месяца в году во время отпуска, а также за период болезни, если она длится 30 и более календарных дней и подтверждена выпиской из Электронного реестра листов нетрудоспособности.

Что еще освобождают от уплаты

Отдельное освобождение предусмотрено для мобилизованных физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц. Если ФЛП был зарегистрирован до призыва или заключения контракта на военную службу, он освобождается от уплаты налогов, в частности военного сбора, на время прохождения службы в соответствии с действующим законодательством.

В то же время для большинства других предпринимателей уплата военного сбора остается обязательной. Поэтому ФЛП следует внимательно проверять, подпадают ли они под льготы, определенные Налоговым кодексом, чтобы избежать возникновения налоговой задолженности или штрафных санкций.