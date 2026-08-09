Кто из ФЛП может не платить НДФЛ

ФЛП, работающие по упрощенной системе, не уплачивают НДФЛ с доходов, полученных от своей предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Освобождение от НДФЛ распространяется на "упрощенцев" 1–4 групп. Вместо этого они уплачивают фиксированную ставку единого налога или процент от суммы дохода (например, ФЛП 3-й группы).

Отметим, что если ФЛП, работающий по упрощенной системе, параллельно трудится по найму и получает заработную плату, такой доход облагается налогом на общих условиях.

Также от уплаты НДФЛ могут быть освобождены ФЛП, работающие по общей системе налогообложения. Речь идет о предпринимателях, которые временно приостановили деятельность и не получают чистую прибыль. В таком случае НДФЛ в размере 18% от дохода не начисляется и не уплачивается.

Еще одна категория ФЛП, для которой предусмотрены налоговые льготы, – это предприниматели, поступившие на военную службу по мобилизации или по контракту. Они не обязаны уплачивать НДФЛ, а также единый налог и военный сбор.

Что еще могут получить ФЛП в качестве налоговых льгот

Законно не платить военный сбор могут также ФЛП-плательщики единого налога 1 и 2 групп, зарегистрированные в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Кроме того, предприниматели этих групп, не имеющие наемных работников, имеют право на налоговый отпуск продолжительностью один календарный месяц один раз в год.