Тепер рахунок ФОП можна відкрити через застосунок NovaPay

У застосунку NovaPay тепер можна відкрити платіжний рахунок ФОП. Все можна зробити за кілька хвилин.

Через NovaPay можна відкрити рахунок ФОП

Завдяки новій розробці користувачі тепер можуть ефективно отримати віртуальну візитну картку та отримати доступ до фінансових послуг онлайн з легкістю та швидкістю.

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Олексій Рубан Директор з інновацій NovaPay Ми хочемо, щоб підприємцям було зручно працювати з нами. Створили у застосунку NovaPay основні послуги, які допоможуть спростити щоденну фінансову рутину для клієнтів-підприємців: відкриття рахунку, платежі та перекази за IBAN, електронні виписки за рахунком та довідки. Далі у планах збільшення функцій, в тому числі видача довіреностей на різні операції, випуск фізичних бізнес-карт, кредитування тощо.

Також підприємцям пропонують:

швидке зарахування після сплати – гроші, які надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків – наступного дня);

– гроші, які надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків – наступного дня); привабливі тарифи – відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN – наразі безплатні;

– відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN – наразі безплатні; легкість сервісу – моментальні перекази коштів із рахунку ФОП на особисту картку NovaPay, онлайн-підтримка 24/7, легке зняття готівки. В кілька кліків гроші можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні "Нової пошти" за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 гривень без комісій.

У оновленні клієнти, які зареєструвалися в додатку як ФОП, тепер матимуть можливість легко відкрити бізнес-рахунок всього за кілька кліків. Для існуючих клієнтів NovaPay, які є ФОП, вся необхідна інформація буде безперешкодно перенесена в додаток без необхідності додаткової реєстрації. Треба просто оновити мобільний додаток до останньої версії, щоб отримати доступ до цієї зручної нової функції.