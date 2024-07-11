Через NovaPay можно открыть счет ФЛП Благодаря новой разработке пользователи теперь могут эффективно получить виртуальную визитную карточку и получить доступ к финансовым услугам онлайн с легкостью и скоростью. Читайте также В Украине запретили продажу сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами Алексей Рубан Директор по инновациям NovaPay Мы хотим, чтобы предпринимателям было удобно работать с нами. Создали в приложении NovaPay основные услуги, которые помогут упростить ежедневную финансовую рутину для клиентов-предпринимателей: открытие счета, платежи и переводы по IBAN, электронные выписки по счету и справки. Далее в планах увеличение функций, в том числе выдача доверенностей на различные операции, выпуск физических бизнес-карт, кредитования и тому подобное. Также предпринимателям предлагают: быстрое зачисление после оплаты – деньги, поступившие от клиентов, как наложенный платеж, зачисляются на счет ФЛП в NovaPay в день оплаты (на счет других банков – на следующий день); привлекательные тарифы – открытие и обслуживание счета, а также переводы на собственные счета NovaPay или на счета других банков по IBAN – пока бесплатные; легкость сервиса – моментальные переводы средств со счета ФЛП на личную карту NovaPay, онлайн-поддержка 24/7, легкое снятие наличных. В несколько кликов деньги можно перевести со счета ФЛП на свою личную карту, с которой снять наличные без комиссии в отделении "Новой почты" по штрихкоду в приложении NovaPay, а также с карты в любом банкомате в Украине до 50 000 гривен без комиссий. В обновлении клиенты, которые зарегистрировались в приложении как ФЛП, теперь смогут легко открыть бизнес-счет всего за несколько кликов. Для существующих клиентов NovaPay, которые являются ФЛП, вся необходимая информация будет беспрепятственно перенесена в приложение без необходимости дополнительной регистрации. Надо просто обновить мобильное приложение до последней версии, чтобы получить доступ к этой удобной новой функции.