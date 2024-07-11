Через NovaPay можна відкрити рахунок ФОП Завдяки новій розробці користувачі тепер можуть ефективно отримати віртуальну візитну картку та отримати доступ до фінансових послуг онлайн з легкістю та швидкістю. Читайте також В Україні заборонили продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами Олексій Рубан Директор з інновацій NovaPay Ми хочемо, щоб підприємцям було зручно працювати з нами. Створили у застосунку NovaPay основні послуги, які допоможуть спростити щоденну фінансову рутину для клієнтів-підприємців: відкриття рахунку, платежі та перекази за IBAN, електронні виписки за рахунком та довідки. Далі у планах збільшення функцій, в тому числі видача довіреностей на різні операції, випуск фізичних бізнес-карт, кредитування тощо. Також підприємцям пропонують: швидке зарахування після сплати – гроші, які надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків – наступного дня); привабливі тарифи –відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN – наразі безплатні; легкість сервісу –моментальні перекази коштів із рахунку ФОП на особисту картку NovaPay, онлайн-підтримка 24/7, легке зняття готівки. В кілька кліків гроші можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні "Нової пошти"за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 гривеньбез комісій. У оновленні клієнти, які зареєструвалися в додатку як ФОП, тепер матимуть можливість легко відкрити бізнес-рахунок всього за кілька кліків. Для існуючих клієнтів NovaPay, які є ФОП, вся необхідна інформація буде безперешкодно перенесена в додаток без необхідності додаткової реєстрації. Треба просто оновити мобільний додаток до останньої версії, щоб отримати доступ до цієї зручної нової функції.