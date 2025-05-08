Приватний підприємець і ФОП: чи є між ними різниця

В Україні часто можна почути два терміни – "ФОП" і "приватний підприємець". Зазвичай їх вживають як синоніми.

ФОП – це юридичний статус

Та чи існує між ними правова або функціональна різниця, розповідає 24 Канал. Почнемо з пояснення, що таке ФОП.

Дивіться також 11 тисяч українців під прицілом Податкової через часті перекази

ФОП (фізична особа-підприємець) – це офіційна форма ведення бізнесу в Україні. Людина, яка бажає займатися підприємницькою діяльністю, реєструється як фізична особа-підприємець у державному реєстрі. Після цього вона отримує відповідний статус і набуває права вести власну справу: надавати послуги, продавати товари, наймати працівників, відкривати рахунки тощо.

Зауважте. Саме скорочення "ФОП" – термін, який закріплений у законодавстві, документах і звітності. Тобто, юридично правильно говорити саме так.

А хто ж такий "приватний підприємець"

"Приватний підприємець" – це неформальна, розмовна назва тієї ж форми підприємницької діяльності. У законодавстві України такого поняття не існує. Ця фраза побутує ще з 1990-х, коли підприємництво тільки набирало обертів, і тоді саме так часто називали малий бізнес.

Відповідно, "приватний підприємець" – це теж саме, що і "ФОП", тільки не в юридичному, а в побутовому значенні.

Чому важливо використовувати правильну термінологію

Для податкової, банків, держреєстрів та державних органів існує лише одна офіційна назва – "фізична особа-підприємець" або ФОП. Саме таку форму треба вказувати в документах, звітності, договорах, при реєстрації на державних порталах тощо.

ФОП – це не юридична особа

Ще один момент, який варто наголосити: ФОП – це фізична особа з правом здійснювати підприємницьку діяльність, але не окрема юридична особа. Тобто людина і бізнес – це одна юридична сутність. Усі зобов'язання, борги або податкові питання стосуються безпосередньо цієї фізичної особи.

Тож, жодної різниці між ФОП і "приватним підприємцем" у правовому полі немає. Це два способи назвати одне й те саме – офіційну форму підприємницької діяльності фізичної особи. Просто "ФОП" – юридично точна і коректна назва, а "приватний підприємець" – більш побутова, її краще уникати в офіційних документах.