ФЛП – это юридический статус

И существует ли между ними правовая или функциональная разница, рассказывает 24 Канал. Начнем с объяснения, что такое ФЛП.

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ФЛП (физическое лицо-предприниматель) – это официальная форма ведения бизнеса в Украине. Человек, желающий заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируется как физическое лицо-предприниматель в государственном реестре. После этого он получает соответствующий статус и приобретает право вести собственное дело: предоставлять услуги, продавать товары, нанимать работников, открывать счета и тому подобное.

Обратите внимание. Именно сокращение "ФЛП" – термин, который закреплен в законодательстве, документах и отчетности. То есть, юридически правильно говорить именно так.

А кто же такой "частный предприниматель"

"Частный предприниматель" – это неформальное, разговорное название той же формы предпринимательской деятельности. В законодательстве Украины такого понятия не существует. Эта фраза бытует еще с 1990-х, когда предпринимательство только набирало обороты, и тогда именно так часто называли малый бизнес.

Соответственно, "частный предприниматель" – это тоже самое, что и "ФОП", только не в юридическом, а в бытовом значении.

Почему важно использовать правильную терминологию

Для налоговой, банков, госреестров и государственных органов существует только одно официальное название – "физическое лицо-предприниматель" или ФЛП. Именно такую форму надо указывать в документах, отчетности, договорах, при регистрации на государственных порталах и т.д.

ФЛП – это не юридическое лицо

Еще один момент, который стоит отметить: ФЛП – это физическое лицо с правом осуществлять предпринимательскую деятельность, но не отдельное юридическое лицо. То есть человек и бизнес – это одна юридическая сущность. Все обязательства, долги или долги или налоговые вопросы касаются непосредственно этого физического лица.

Поэтому, никакой разницы между ФЛП и "частным предпринимателем" в правовом поле нет. Это два способа назвать одно и то же – официальную форму предпринимательской деятельности физического лица. Просто "ФЛП" – юридически точное и корректное название, а "частный предприниматель" – более бытовое, его лучше избегать в официальных документах.