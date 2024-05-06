Легко та просто: як визначити свою групу ФОП

Перед відкриттям групи ФОП для власної справи важливо визначити, яка група єдиного податку найкраще підходить для особи. Про те, які є особливості та умови діяльності, читайте далі.

Яку обрати систему оподаткування для ФОПа

ФОПи, які планують розпочати діяльність, спочатку повинні обрати систему оподаткування: загальну або спрощену. При цьому, загальна підходить для усіх та не має обмежень, тоді як спрощена має обмеження, проте підходить для малих підприємців, розповіла у коментарі для 24 Каналу Анна Даніель.

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Анна Даніель Адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий Адвокатського бюро "Анни Даніель" ФОП на загальній системі сплачує всі податки та збори, передбачені Податковим кодексом України. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід (різниця між загальним оподатковуваним доходом і витратами, пов’язаними з господарською діяльністю). Загальна система вигідна тим підприємцям, які мають багато витрат на виробництво.

Таким чином, для малих і середніх підприємців загальна система оподаткування є досить невигідною, оскільки передбачає складний бухгалтерський облік та звітність, окремі сплати ПДФО (18%), ЄСВ (22%), військового збору (1,5%) і ПДВ за наявності (20%).

Що таке спрощена система оподаткування Спрощена система оподаткування – спеціальний режим оподаткування, який передбачає зниження податкового навантаження для малого підприємництва в Україні. Вона передбачає, що ФОПи не сплачують ПДВ, але платять єдиний податок (ЄП).

Групи ФОПів: огляд особливостей

Водночас як повідомила Даніель, ФОПи на спрощеній системі сплачують єдиний податок, розмір якого залежить від групи ФОП. Таким чином, існує чотири групи ФОП:

Перша група

Ставка ЄП – 10%.

Така група ФОП підійде для роздрібної торгівлі на ринках та господарської діяльності з надання побутових послуг населенню. Такий ФОП має бути без найманих працівників та заробляти не більш ніж 167 мінімальних заробітних плат на рік.

Друга група

Клієнтами ФОП першої групи можуть бути тільки фізичні особи.

Ставка ЄП – 20%.

Для торгівлі та надання послуг підійде більше друга група ФОП. Такий ФОП може найняти не більше 10 працівників. Річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні заробітні плати – 5 921 400 гривень.Клієнтами можуть бути громадяни, інші ФОПи або юридичні особи.

Третя група

Друга група ФОП зобов’язана мати касові апарати, якщо дохід на рік перевищує 1,320 мільйона гривень.

Ставка ЄП – 5% від доходу без ПДВ.

Ця група є універсальною. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників. Максимальний річний грошовий оборот не може перевищувати 1 167 мінімальних заробітних плат – 8 285 700 гривень. Найчастіше її оформлюють: IT-сфера, маркетологи, артисти.

Четверта група

! На третій групі можна платити ПДВ.

Ставка ЄП – від 0,09% до 1,8% від нормативної оцінки землі.

Четверта група підходить тим підприємцям, які працюють в межах фермерського господарства, у кого 75% виторгу надходить від продажу сільськогосподарської продукції та хто володіє від 2 до 20 гектарами землі. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників та не обмежується у доходах.

З 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців ФОПи звільняються від сплати ЄСВ за себе. Але за період несплати ЄСВ не зараховуватиметься страховий стаж.