Яку обрати систему оподаткування для ФОПа

ФОПи, які планують розпочати діяльність, спочатку повинні обрати систему оподаткування: загальну або спрощену. При цьому, загальна підходить для усіх та не має обмежень, тоді як спрощена має обмеження, проте підходить для малих підприємців, розповіла у коментарі для 24 Каналу Анна Даніель.

Читайте також: Українці відкрили рекордну кількість ФОП із початку 2024 року

Анна Даніель

Адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий Адвокатського бюро "Анни Даніель"

ФОП на загальній системі сплачує всі податки та збори, передбачені Податковим кодексом України. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід (різниця між загальним оподатковуваним доходом і витратами, пов’язаними з господарською діяльністю). Загальна система вигідна тим підприємцям, які мають багато витрат на виробництво.
  • Перша група

Ставка ЄП – 10%.

Така група ФОП підійде для роздрібної торгівлі на ринках та господарської діяльності з надання побутових послуг населенню. Такий ФОП має бути без найманих працівників та заробляти не більш ніж 167 мінімальних заробітних плат на рік.

  • Друга група

Ставка ЄП – 20%.

Для торгівлі та надання послуг підійде більше друга група ФОП. Такий ФОП може найняти не більше 10 працівників. Річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні заробітні плати – 5 921 400 гривень.Клієнтами можуть бути громадяни, інші ФОПи або юридичні особи.

  • Третя група

Ставка ЄП – 5% від доходу без ПДВ.

Ця група є універсальною. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників. Максимальний річний грошовий оборот не може перевищувати 1 167 мінімальних заробітних плат – 8 285 700 гривень. Найчастіше її оформлюють: IT-сфера, маркетологи, артисти.

  • Четверта група

Ставка ЄП – від 0,09% до 1,8% від нормативної оцінки землі.

Четверта група підходить тим підприємцям, які працюють в межах фермерського господарства, у кого 75% виторгу надходить від продажу сільськогосподарської продукції та хто володіє від 2 до 20 гектарами землі. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників та не обмежується у доходах.