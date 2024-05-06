Яку обрати систему оподаткування для ФОПа
ФОПи, які планують розпочати діяльність, спочатку повинні обрати систему оподаткування: загальну або спрощену. При цьому, загальна підходить для усіх та не має обмежень, тоді як спрощена має обмеження, проте підходить для малих підприємців, розповіла у коментарі для 24 Каналу Анна Даніель.
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ФОП на загальній системі сплачує всі податки та збори, передбачені Податковим кодексом України. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід (різниця між загальним оподатковуваним доходом і витратами, пов’язаними з господарською діяльністю). Загальна система вигідна тим підприємцям, які мають багато витрат на виробництво.
- Перша група
Ставка ЄП – 10%.
Така група ФОП підійде для роздрібної торгівлі на ринках та господарської діяльності з надання побутових послуг населенню. Такий ФОП має бути без найманих працівників та заробляти не більш ніж 167 мінімальних заробітних плат на рік.
- Друга група
Ставка ЄП – 20%.
Для торгівлі та надання послуг підійде більше друга група ФОП. Такий ФОП може найняти не більше 10 працівників. Річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні заробітні плати – 5 921 400 гривень.Клієнтами можуть бути громадяни, інші ФОПи або юридичні особи.
- Третя група
Ставка ЄП – 5% від доходу без ПДВ.
Ця група є універсальною. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників. Максимальний річний грошовий оборот не може перевищувати 1 167 мінімальних заробітних плат – 8 285 700 гривень. Найчастіше її оформлюють: IT-сфера, маркетологи, артисти.
- Четверта група
Ставка ЄП – від 0,09% до 1,8% від нормативної оцінки землі.
Четверта група підходить тим підприємцям, які працюють в межах фермерського господарства, у кого 75% виторгу надходить від продажу сільськогосподарської продукції та хто володіє від 2 до 20 гектарами землі. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників та не обмежується у доходах.