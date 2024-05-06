Какую выбрать систему налогообложения для ФЛП
ФЛП, которые планируют начать деятельность, сначала должны выбрать систему налогообложения: общую или упрощенную. При этом, общая подходит для всех и не имеет ограничений, тогда как упрощенная имеет ограничения, однако подходит для малых предпринимателей, рассказала в комментарии для 24 Канала Анна Даниэль.
Читайте также: Украинцы открыли рекордное количество ФЛП с начала 2024 года
ФЛП на общей системе платит все налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины. Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход (разница между общим налогооблагаемым доходом и расходами, связанными с хозяйственной деятельностью). Общая система выгодна тем предпринимателям, которые имеют много затрат на производство.
- Первая группа
Ставка ЕН – 10%.
Такая группа ФЛП подойдет для розничной торговли на рынках и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг населению. Такой ФЛП должен быть без наемных работников и зарабатывать не более 167 минимальных заработных плат в год.
- Вторая группа
Ставка ЕН – 20%.
Для торговли и предоставления услуг подойдет больше вторая группа ФЛП. Такой ФЛП может нанять не более 10 работников. Годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы – 5 921 400 гривен. Клиентами могут быть граждане, другие ФОПы или юридические лица.
- Третья группа
Ставка ЕН – 5% от дохода без НДС.
Эта группа является универсальной. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников. Максимальный годовой денежный оборот не может превышать 1 167 минимальных заработных плат – 8 285 700 гривен. Чаще всего ее оформляют: IT-сфера, маркетологи, артисты.
- Четвертая группа
Ставка ЕН – от 0,09% до 1,8% от нормативной оценки земли.
Четвертая группа подходит тем предпринимателям, которые работают в пределах фермерского хозяйства, у кого 75% выручки поступает от продажи сельскохозяйственной продукции и кто владеет от 2 до 20 гектарами земли. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников и не ограничивается в доходах.