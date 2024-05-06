Какую выбрать систему налогообложения для ФЛП

ФЛП, которые планируют начать деятельность, сначала должны выбрать систему налогообложения: общую или упрощенную. При этом, общая подходит для всех и не имеет ограничений, тогда как упрощенная имеет ограничения, однако подходит для малых предпринимателей, рассказала в комментарии для 24 Канала Анна Даниэль.

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Анна Даниэль Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль" ФЛП на общей системе платит все налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины. Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход (разница между общим налогооблагаемым доходом и расходами, связанными с хозяйственной деятельностью). Общая система выгодна тем предпринимателям, которые имеют много затрат на производство.

Таким образом, для малых и средних предпринимателей общая система налогообложения является достаточно невыгодной, поскольку предусматривает сложный бухгалтерский учет и отчетность, отдельные уплаты НДФЛ (18%), ЕСВ (22%), военного сбора (1,5%) и НДС при наличии (20%). Что такое упрощенная система налогообложения Упрощенная система налогообложения – специальный режим налогообложения, который предусматривает снижение налоговой нагрузки для малого предпринимательства в Украине. Она предусматривает, что ФОПы не платят НДС, но платят единый налог (ЕН). Группы ФЛП: обзор особенностей В то же время как сообщила Даниэль, ФЛП на упрощенной системе платят единый налог, размер которого зависит от группы ФЛП. Таким образом, существует четыре группы ФЛП:

Первая группа

Ставка ЕН – 10%.

Такая группа ФЛП подойдет для розничной торговли на рынках и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг населению. Такой ФЛП должен быть без наемных работников и зарабатывать не более 167 минимальных заработных плат в год.

Важно! Клиентами ФЛП первой группы могут быть только физические лица.

Вторая группа

Ставка ЕН – 20%.

Для торговли и предоставления услуг подойдет больше вторая группа ФЛП. Такой ФЛП может нанять не более 10 работников. Годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы – 5 921 400 гривен. Клиентами могут быть граждане, другие ФОПы или юридические лица.

Важно! Вторая группа ФЛП обязана иметь кассовые аппараты, если доход в год превышает 1,320 миллиона гривен.

Третья группа

Ставка ЕН – 5% от дохода без НДС.

Эта группа является универсальной. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников. Максимальный годовой денежный оборот не может превышать 1 167 минимальных заработных плат – 8 285 700 гривен. Чаще всего ее оформляют: IT-сфера, маркетологи, артисты.

Важно! На третьей группе можно платить НДС.

Четвертая группа

Ставка ЕН – от 0,09% до 1,8% от нормативной оценки земли.

Четвертая группа подходит тем предпринимателям, которые работают в пределах фермерского хозяйства, у кого 75% выручки поступает от продажи сельскохозяйственной продукции и кто владеет от 2 до 20 гектарами земли. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников и не ограничивается в доходах.

Важно! С 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. Но за период неуплаты ЕСВ не будет засчитываться страховой стаж.