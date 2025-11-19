Більшість ФОПів цьогоріч відкрили жінки: які сфери популярні

Понад 153 тисячі нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса.

Де і які ФОПи здебільшого відкривають жінки?

У 2025 році 61% від загальної кількості ФОПів відкрили жінки, проте ще у 2021 році частка жінок складала 51%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці – 20 286 фопів. Найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. У жодному регіоні чоловіки так і не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів.

Де найбільше відкрили ФОП / інфографіка Опендатаботу

Кожен третій новий жіночий бізнес відривається у сфері:

роздрібної торгівлі (49,7 тисячі);

індивідуальних послуг (11,1 тисяч);

оптової торгівлі (10,7 тисяч);

освіти (10 тисяч);

бізнесів у сфері харчування (8,8 тисяч).

Водночас б’юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг – жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.

Жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві.

Іноземки також активно реєструють ФОПи в Україні. Найбільше фопів зареєстрували громадянки Росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49).

Іноземки, що відкрили ФОП / інфографіка Опендатаботу

