19 листопада, 17:32
Більшість ФОПів цьогоріч відкрили жінки: які сфери популярні

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У 2025 році жінки відкрили 61% від загальної кількості нових ФОПів в Україні, причому в столиці було відкрито 20 286 жіночих бізнесів.
  • Серед популярних сфер жіночого підприємництва лідирують роздрібна торгівля, індивідуальні послуги, освіта, а також б’юті-сфера, де 77% нових бізнесів припадає на салони краси та подібні студії.

Понад 153 тисячі нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса.

Де і які ФОПи здебільшого відкривають жінки?

У 2025 році 61% від загальної кількості ФОПів відкрили жінки, проте ще у 2021 році частка жінок складала 51%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Дивіться також Єдиний податок, військовий збір та соціальний внесок: як зростуть суми для ФОПів 

Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці – 20 286 фопів. Найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. У жодному регіоні чоловіки так і не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів.

Де найбільше відкрили ФОП / інфографіка Опендатаботу

Кожен третій новий жіночий бізнес відривається у сфері:

  • роздрібної торгівлі (49,7 тисячі);
  • індивідуальних послуг (11,1 тисяч);
  • оптової торгівлі (10,7 тисяч);
  • освіти (10 тисяч);
  • бізнесів у сфері харчування (8,8 тисяч).

Водночас б’юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг – жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.

Жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві.

Іноземки також активно реєструють ФОПи в Україні. Найбільше фопів зареєстрували громадянки Росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49).

Іноземки, що відкрили ФОП / інфографіка Опендатаботу

Новини українського бізнесу

  • В Україні цього року відкрилися понад 13,3 тисячі нових ФОПів у сфері громадського харчування, але майже стільки ж закрилися, що призвело до значного зменшення приросту нових кафе та ресторанів. Відвідуваність знизилася на 9%.

  • Станом на вересень 2025 року найбільше створюють бізнесів у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській і Одеській областях. За останні три роки громадяни Туреччини, США, Польщі, Німеччини та Великої Британії були найактивнішими іноземними інвесторами в Україні.

  • Найстарішим бізнесом в Україні вважається Дрогобицький соляний завод, розташований у Львівській області. Згідно з різними джерелами, він був заснований ще в 1 250 році, хоча перша задокументована згадка про видобуток солі в Дрогобичі датується 1 390 роком.