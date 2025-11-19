Укр Рус
19 ноября, 17:32
3

Большинство ФЛП в этом году открыли женщины: какие сферы популярны

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В 2025 году женщины открыли 61% от общего количества новых ФЛП в Украине, причем в столице было открыто 20 286 женских бизнесов.
  • Среди популярных сфер женского предпринимательства лидируют розничная торговля, индивидуальные услуги, образование, а также бьюти-сфера, где 77% новых бизнесов приходится на салоны красоты и подобные студии.

Более 153 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2025 года в Украине. Среди сфер женского предпринимательства лидируют торговля, образование и красота.

Где и какие ФЛП в основном открывают женщины?

В 2025 году 61% от общего количества ФЛП открыли женщины, однако еще в 2021 году доля женщин составляла 51%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Каждый восьмой женский бизнес был открыт в столице – 20 286 ФОПов. Самую высокую долю женщин среди новых предпринимателей имеют Сумщина, Полтавщина и Одесская область: по 63%. Ни в одном регионе мужчины так и не смогли опередить женщин по количеству новых бизнесов.

Где больше всего открыли ФЛП / инфографика Опендатабота

Каждый третий новый женский бизнес отрывается в сфере:

  • розничной торговли (49,7 тысяч);
  • индивидуальных услуг (11,1 тысяч);
  • оптовой торговли (10,7 тысяч);
  • образования (10 тысяч);
  • бизнесов в сфере питания (8,8 тысяч).

В то же время бьюти-сфера продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. Так, 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг – женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерские, студии ухода.

Женщины также доминируют в сфере социальной помощи, образования, медицины, консалтинга и пищевом производстве.

Иностранки также активно регистрируют ФОПы в Украине. Больше всего ФЛП зарегистрировали гражданки России (175), Молдовы (68), Армении (50) и Азербайджана (49).

Иностранки, открывшие ФЛП / инфографика Опендатабота

Новости украинского бизнеса

  • В Украине в этом году открылись более 13,3 тысяч новых ФОПов в сфере общественного питания, но почти столько же закрылись, что привело к значительному уменьшению прироста новых кафе и ресторанов. Посещаемость снизилась на 9%.

  • По состоянию на сентябрь 2025 года больше всего создают бизнесов в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Одесской областях. За последние три года граждане Турции, США, Польши, Германии и Великобритании были самыми активными иностранными инвесторами в Украине.

  • Самым старым бизнесом в Украине считается Дрогобычский соляной завод, расположенный во Львовской области. Согласно разным источникам, он был основан еще в 1 250 году, хотя первое задокументированное упоминание о добыче соли в Дрогобыче датируется 1 390 годом.