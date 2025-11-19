Большинство ФЛП в этом году открыли женщины: какие сферы популярны
- В 2025 году женщины открыли 61% от общего количества новых ФЛП в Украине, причем в столице было открыто 20 286 женских бизнесов.
- Среди популярных сфер женского предпринимательства лидируют розничная торговля, индивидуальные услуги, образование, а также бьюти-сфера, где 77% новых бизнесов приходится на салоны красоты и подобные студии.
Более 153 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2025 года в Украине. Среди сфер женского предпринимательства лидируют торговля, образование и красота.
Где и какие ФЛП в основном открывают женщины?
В 2025 году 61% от общего количества ФЛП открыли женщины, однако еще в 2021 году доля женщин составляла 51%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Смотрите также Единый налог, военный сбор и социальный взнос: как вырастут суммы для ФОПов
Каждый восьмой женский бизнес был открыт в столице – 20 286 ФОПов. Самую высокую долю женщин среди новых предпринимателей имеют Сумщина, Полтавщина и Одесская область: по 63%. Ни в одном регионе мужчины так и не смогли опередить женщин по количеству новых бизнесов.
Где больше всего открыли ФЛП / инфографика Опендатабота
Каждый третий новый женский бизнес отрывается в сфере:
- розничной торговли (49,7 тысяч);
- индивидуальных услуг (11,1 тысяч);
- оптовой торговли (10,7 тысяч);
- образования (10 тысяч);
- бизнесов в сфере питания (8,8 тысяч).
В то же время бьюти-сфера продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. Так, 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг – женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерские, студии ухода.
Женщины также доминируют в сфере социальной помощи, образования, медицины, консалтинга и пищевом производстве.
Иностранки также активно регистрируют ФОПы в Украине. Больше всего ФЛП зарегистрировали гражданки России (175), Молдовы (68), Армении (50) и Азербайджана (49).
Иностранки, открывшие ФЛП / инфографика Опендатабота
Новости украинского бизнеса
В Украине в этом году открылись более 13,3 тысяч новых ФОПов в сфере общественного питания, но почти столько же закрылись, что привело к значительному уменьшению прироста новых кафе и ресторанов. Посещаемость снизилась на 9%.
По состоянию на сентябрь 2025 года больше всего создают бизнесов в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Одесской областях. За последние три года граждане Турции, США, Польши, Германии и Великобритании были самыми активными иностранными инвесторами в Украине.
Самым старым бизнесом в Украине считается Дрогобычский соляной завод, расположенный во Львовской области. Согласно разным источникам, он был основан еще в 1 250 году, хотя первое задокументированное упоминание о добыче соли в Дрогобыче датируется 1 390 годом.