Пенсії для ФОПів: на які виплати можуть розраховувати підприємці

Фізична особа підприємця може вийти на пенсію після досягнення пенсійного віку. Водночас розмір пенсійних виплат для ФОП залежатиме від кількості отриманого страхового стажу та сплачених пенсійних внесків.

Коли ФОПи можуть вийти на пенсію

Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у розмові з 24 Каналом розповів, що норма щодо виходу на пенсію у 60 років зі стажем не менше 31 року розповсюджується на усіх, зокрема й на ФОПів.

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У законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено як пенсійний вік, так і кількість стажу необхідного для нього.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Єдине, що є питання в тому, як ФОПам підтвердити стаж. Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок в розмірі не менше мінімального. На сьогодні він складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень).

Якщо стаж у 2024 році становить від 21 до 31 року, то на пенсію вийти можна вийти у віці 63 років, а якщо стаж від 15 до 21 року – у 65 років.З березня 2022 року до скасування воєнного стану та ще 12 місяців опісля ФОПи можуть не сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за себе.

Водночас за словами експерта, стаж для особи підтверджується насамперед даними про сплату внески.

Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде,

– додає Коробкін.

Які внески повинні сплачувати ФОПи

Якщо мінімальний внесок сплачується, то за цей місяць людині зараховують і страховий стаж, пояснює експерт Коробкін.

Станом на 2024 рік, мінімальний страховий внесок з ЄСВ – 1 760 гривень,

А максимальне ЄСВ – 26 400 гривень.

Якщо ФОП буде постійно сплачувати мінімальний внесок, або якщо людина буде працювати офіційно на мінімальну зарплату, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата,

– додав Сергій Коробкін.

ФОПу за сплату мінімальних розмірів ЄСВ нараховуватиметься й мінімальна пенсія, яка внаслідок весняної індексації складає 2 725 гривень.

Водночас експерт додав, що на сьогодні є опція щодо купівлі додаткового стажу, сплачуючи самостійно внески до Пенсійного фонду. Відтак навіть якщо людина не працює, але має гроші, або неофіційний дохід, то вона може отримати стаж.