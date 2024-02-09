"Перемога", гідна росіянина: Фрідман виграв суд у робітниці – вона втратила декретні виплати

Російський олігарх Міхаіл Фрідман врешті здобув бодай якусь "перемогу" у суді. Щоправда, пишатися цим досягненням може лише він.

"Перемога" Фрідмана

Домініка Козлик працювала хатньою робітницею у будинку Фрідмана у Лондоні. Вартість Athlone House становить 65 мільйонів фунтів, однак російський олігарх вирішив судитися з жінкою через декретні виплати.

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Коли проти Фрідмана почали запроваджувати санкції та заморожувати його рахунки, Домініка Козлик перебувала у декретній відпустці. Її виплати були призупинені, а згодом її взагалі звільнили. В російського олігарха не знайшлося грошей, аби просто заплатити жінці належне, тож вона мусила йти в суд.

Високий суд Англії вирішив стати на бік Фрідмана. Мовляв, його рахунки були заморожені, тож виплати – незаконні. Що стосується жінки, то її суд назвав "жертвою обставин".

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Санкції проти Фрідмана запровадили 27 країн ЄС, Канада, Велика Британія та США. Через проблеми у Британії він переїхав до Ізраїлю, однак коли на країну напав ХАМАС, то перебрався до Москви. Він заявив, що з часом планує повернутися до Ізраїлю на постійне проживання.

Нагадаємо, раніше Україна конфіскувала безліч активів російського олігарха в Україні.