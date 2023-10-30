Китай не диктуватиме правил: у G7 шукають нові ланцюги постачання елементів для електромобілів

Країни "великої сімки" не хочуть залежати від Китаю, особливо – у сфері електрокарів. Пекін вже почав перекрити деякі ресурси, тож G7 спрямовує увагу на нові партнерства.

Нові ланцюги постачання в обхід Китаю

Міністри торгівлі країн" великої сімки" домовилися про створення стабільних ланцюгів постачання важливих мінералів та елементів, які потрібні зокрема і для виробництва електрокарів. Ця позиція також погоджена з партнерами.

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Як повідомив міністр економіки Японії Сутоші Нішімура, в першу чергу країни G7 хочуть налагодити співпрацю з багатими на ресурси країнами, особливо йдеться про Глобальний Південь. На його думку, роль цих країн стане визначальною у сучасних умовах.

Також "велика сімка" незадоволена діями Китаю, який тисне на ринок та діє виключно у власних цілях. Зокрема, Пекін з 1 грудня обмежує експорт графіту, який потрібен для батарей, паливних елементів та реакторів.

Контроль над експортом графіту Китай запровадив через те, що США не дають йому доступ для передових чипів, які потрібні для розробок штучного інтелекту.

У G7 припускають, що найближчим часом доведеться переглянути багато ланцюгів постачання через війну Росії проти України та напруженість між США та Китаєм. Насамперед це стосується матеріалів, з яких виготовляють мікросхеми та батареї.