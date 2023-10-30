Нові ланцюги постачання в обхід Китаю
Міністри торгівлі країн" великої сімки" домовилися про створення стабільних ланцюгів постачання важливих мінералів та елементів, які потрібні зокрема і для виробництва електрокарів. Ця позиція також погоджена з партнерами.
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Як повідомив міністр економіки Японії Сутоші Нішімура, в першу чергу країни G7 хочуть налагодити співпрацю з багатими на ресурси країнами, особливо йдеться про Глобальний Південь. На його думку, роль цих країн стане визначальною у сучасних умовах.
Також "велика сімка" незадоволена діями Китаю, який тисне на ринок та діє виключно у власних цілях. Зокрема, Пекін з 1 грудня обмежує експорт графіту, який потрібен для батарей, паливних елементів та реакторів.
У G7 припускають, що найближчим часом доведеться переглянути багато ланцюгів постачання через війну Росії проти України та напруженість між США та Китаєм. Насамперед це стосується матеріалів, з яких виготовляють мікросхеми та батареї.