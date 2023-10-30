Новые цепи поставки в обход Китая

Министры торговли стран "большой семерки" договорились о создании стабильных цепей поставки важных минералов и элементов, необходимых в том числе и для производства электрокаров. Эта позиция также согласована с партнерами.

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Как сообщил министр экономики Японии сущности Нишимура, в первую очередь страны G7 хотят наладить сотрудничество с богатыми ресурсами странами, особенно речь идет о Глобальном Юге. По его мнению, роль этих стран станет определяющей в современных условиях.

Также "большая семерка" недовольна действиями Китая, который оказывает давление на рынок и действует исключительно в собственных целях. В частности, Пекин с 1 декабря ограничивает экспорт графита, необходимого для батарей, топливных элементов и реакторов.

Важно! Контроль над экспортом графита Китай ввел из-за того, что США не дают ему доступ для передовых чипов, необходимых для разработок искусственного интеллекта.

В G7 предполагают, что в ближайшее время придется пересмотреть много цепей поставок из-за войны России против Украины и напряженности между США и Китаем. Прежде всего, это касается материалов, из которых изготавливают микросхемы и батареи.