Постачав військові товари до Росії: США викрили бельгійського бізнесмена

У вівторок Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти компаній, які пов'язані із бельгійським бізнесменом Гансом Де Гітере. Ці компанії порушували санкції та займалися незаконними постачаннями.

Як зазначається, Ганс Де Гітере багато років займається незаконним експортом технологій військового призначення зі США до Китаю та Росії.

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Зокрема, мова йде про програмовані вентильні матриці – пріоритетні нині для Москви напівпровідникові пристрої.

Що відомо про діяльність Де Гітере

Де Гітере належить низка компаній у Бельгії, Швеції, Гонконгу, Нідерландах, Росії та на Кіпрі. У деяких випадках Де Гітере та його мережа намагалися переправити електроніку до Росії через Гонконг і Туреччину.

Серед товарів, які де Гітере намагався відправити в Росії, були й інтегральні схеми тієї ж моделі, що й були виявлені в БПЛА російського виробництва в Україні.

Хто ще залучений до схеми

Усього у схемі незаконного постачання електроніки виявили дев'ятьох юридичних і п'ятьох фізичних осіб. Зокрема, так використовувались й росіяни: Володимир Кулємеков і Сергій Скворцов, а також й нідерландка – Кімберлі Бун. Проти всіх них США запровадили санкції.

Чому важливо посилювати санкції проти Росії

Попри те, що Росії вдається обходити санкції, вони все одно важливі та приносять користь. Проте проблема для України та Заходу залишається.

Росія зуміла налагодила "сірі" схеми. Для цього росіяни мають великі дірки в "паркані" санкцій. Це насамперед Китай, Туреччина, Арабські Емірати, країни колишнього Радянського Союзу, завдяки яким Росія отримує: