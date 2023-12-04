Про це стало відомо із Bloomberg Billionaires Index, рейтингу найбагатших людей світу. Загальний рейтинг складається із 500 мільярдерів з усього світу. До нього увійшло 25 росіян.

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Хто найбільше примножив статки

Володимир Потанін

Посів 47 місце. Статки – 30,7 мільярда доларів (+2,11 мільярда доларів за рік). Володимир Потанін – власник корпорації "Інтерросс". Генеральний директор – голова правління ГМК "Норильський нікель". Колишній віцепрем'єр Росії. Вже після вторгнення Росії в Україну Потанін придбав "Росбанк" та акції "Тінькоф".

Проти нього введені санкції Великою Британією, США, Канадою, Австралією, Україною та Новою Зеландією.

Леонід Міхельсон

Посів 52 місце. Статки – 27,3 мільярда доларів (+2,71 мільярда доларів за рік). Російський підприємець, голова правління і великий акціонер російської газової компанії ПАТ "Новатек", голова ради директорів і найбільший акціонер провідного російського нафтохімічного холдингу "Сибур".

Проти нього введені санкції Великою Британією, Канадою, Австралією, Україною та Новою Зеландією.

Вагіт Алекперов

Посів 62 місце. Статки – 24,5 мільярда доларів (+9,14 мільярда доларів за рік). Голова правління нафтової компанії "Лукойл". Засновник Фонду регіональних соціальних програм "Наше майбутнє". Член Ради Фонду "Сколково".

Проти нього введені санкції Великою Британією, Канадою, Австралією, Україною та Новою Зеландією.

Зверніть увагу! Вагіт Алекперов брав участь у розкраданні кримських активів української держави, веде активний незаконний бізнес в анексованому Криму, має особисті зв'язки з Путіним.

Про які санкції йдеться:

Замороження активів.

Заборона на поїздки.

Транспортні санкції.

Хто ще увійшов до першої сотні рейтингу