Інформація свідчить про те, що деякі впливові особистості Росії шукають способи підтримування приватних літаків у повітрі. Проте, обмеження різко скорочують їх можливості для здійснення польотів.

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Санкційний список літаків Росії

Міністерство торгівлі США склало санкційний список літаків, що належать російським компаніям, які спеціалізуються на бізнес-перевезеннях.

У чорний список потрапили:

три бізнес-джета Gulfstream Aerospace G450;

один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан";

два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу";

один джет G650;

Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 компанії RusJet.

З них, два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по Росії, а також до Туреччини (Стамбул, Даламан і Бодрум) і Азербайджану (Баку). Ще один Gulfstream не літав з вересня минулого року, а інший - з червня 2023-го.

Як обходять санкції Деякі власники літаків, які не знаходяться під персональними санкціями, літають з Росії в Туреччину або колишні радянські республіки, а потім фрахтують інші літаки в аеропортах ЄС. Цей сценарій використовується принаймні раз на тиждень.

Що відомо про Boeing-737 олігарха Євтушенкова

Літак Boeing-737, який повʼязують з російським олігархом Володимиром Євтушенковим, за цей рік здійснив 47 польотів. Зокрема 9 до Киргизстану, Казахстану, Білорусі, а також Китаю.

За словами джерел, Євтушенков особисто користувався літаком Boeing-737. Бізнесмен відмовився відповідати на питання про літак.

Цікаво! До війни в Україні Boeing-737 за два роки облетів всю планету. Він відвідав французьку Рив'єру, Мальдіви та Сейшельські острови, а також провів час у світових столицях і фінансових центрах.

Яка ситуація з іншими російськими приватними літаками

Понад половина флоту приватних та корпоративних літаків, що налічує близько 400 одиниць, перебуває за межами країни або вже була продана через обмеження. Проте, все ще є:

1 45 штук – становить загальна кількість бізнес-джетів під російським прапором, тоді як станом на початок березня 2022 року їх було 97.

– становить загальна кількість бізнес-джетів під російським прапором, тоді як станом на початок березня 2022 року їх було 97. не менше 50 приватних літаків – перереєстровані під російський прапор. Як правило, вони уникають повітряного простору ЄС і утримуються в "дружніх" Росії країнах.

Важливо! Деякі з репатрійованих приватних літаків пов'язані з державними підприємствами та бізнесменами, які підтримують Володимира Путіна. Серед них Bombardier Challenger 650, який ввезла компанія "Уралкалий"(повʼязана із Дмитром Мазепіним) та Bombardier Global 6000 був ввезений ВЭБ.РФ (повʼязаний із Ігорем Шуваловим).