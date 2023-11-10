Информация свидетельствует о том, что некоторые влиятельные личности России ищут способы поддержки частных самолетов в воздухе. Однако ограничения резко сокращают их возможности для совершения полетов.
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Санкционный список самолетов России
Министерство торговли США составило санкционный список самолетов, принадлежащих российским компаниям, специализирующимся на бизнес-перевозках.
В черный список попали:
- три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;
- один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан";
- два Gulfstream – G550 и G650 "Северо-Запада";
- один джет G650;
- Boeing 737 Premier Avia;
- Airbus A319 от компании RusJet.
Из них два самолета "Меридиана" продолжают выполнять рейсы по России, а также в Турцию (Стамбул, Даламан и Бодрум) и Азербайджан (Баку). Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой – с июня 2023-го.
Как обходят санкцииНекоторые владельцы не находящихся под персональными санкциями самолетов летают из России в Турцию или бывшие советские республики, а затем фрахтуют другие самолеты в аэропортах ЕС. Этот сценарий используется по крайней мере один раз в неделю.
Что известно о Boeing-737 олигархе Евтушенкове
Самолет Boeing-737, связываемый с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, за этот год совершил 47 полетов. В том числе 9 в Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, а также Китай.
По словам источников, Евтушенков лично воспользовался самолетом Boeing-737. Бизнесмен отказался отвечать на вопрос о самолете.
Какая ситуация с другими российскими частными самолетами
Более половины флота частных и корпоративных самолетов, насчитывающего около 400 единиц, находится за пределами страны или уже была продана из-за ограничений. Тем не менее, все еще есть:
- 145 штук – составляет общее количество бизнес-джетов под российским флагом, тогда как на начало марта 2022 года их было 97.
- не менее 50 частных самолетов – перерегистрированы под российский флаг. Как правило, они избегают воздушного пространства ЕС и содержатся в дружественных России странах.