Об этом стало известно из Bloomberg Billionaires Index, рейтинга самых богатых людей мира. Общий рейтинг состоит из 500 миллиардеров со всего мира. В него вошло 25 россиян
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Кто больше всего приумножил состояние
- Владимир Потанин
Посев 47 место. Состояние – 30,7 миллиарда долларов (+2,11 миллиарда долларов в год). Владимир Потанин – владелец корпорации "Интерросс". Генеральный директор – председатель правления ГМК "Норильский никель". Бывший вицепремьер России. После вторжения России в Украину Потанин приобрел "Росбанк" и акции "Тинькоф".
Против него введены санкции Великобританией, США, Канадой, Австралией, Украиной и Новой Зеландией.
- Леонид Михельсон
Занял 52 место. Состояние – 27,3 миллиарда долларов (+2,71 миллиарда долларов в год). Российский предприниматель, председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО "Новатек", председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга "Сибур".
Против него введены санкции Великобританией, Канадой, Австралией, Украиной и Новой Зеландией.
- Вагит Алекперов
Занял 62 место. Состояние – 24,5 миллиарда долларов (+9,14 миллиарда долларов в год). Председатель правления нефтяной компании "ЛУКойл". Основатель Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Член Совета Фонда "Сколково".
Против него введены санкции Великобританией, Канадой, Австралией, Украиной и Новой Зеландией.
О каких санкциях идет речь:
- Заморозка активов.
- Запрет на поездки.
- Транспортные санкции.
Кто еще вошел в первую сотню рейтинга
- Владимир Лисин – 72 место – 22,9 миллиарда долларов (+3,07 миллиарда долларов);
- Алишер Усманов – 82 место – 20,3 миллиарда долларов (+1,87 миллиарда долларов);
- Алексей Мордашов – 88 место – 19,3 миллиарда долларов (+618 миллионов долларов).