CEO Ryanair може отримати премію у 100 мільйонів євро – але лише за двох умов

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі може претендувати на гігантську винагороду у 100 мільйонів євро. Йдеться про опціони на акції компанії, які він зможе реалізувати лише за виконання двох умов.

Які умови поставили керівнику

Майбутня виплата О'Лірі буде однією з найбільших у Європі, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ryanair має заробити понад 2,2 мільярди доларів прибутку до 2027 року. О’Лірі повинен залишатися на посаді CEO як мінімум до липня 2028 року.

Шанси О'Лірі високі

Наразі авіакомпанія вже наблизилась до першої мети: за фінансовий рік 2024 – 2025 прибуток Ryanair склав 1,82 мільярдів доларів. Аналітики прогнозують, що до 2027 року компанія таки досягне необхідної планки.

Для порівняння, під час пандемії COVID-19 акції Ryanair падали до 8 євро, але зараз суттєво відновилися. Бонус О’Лірі в разі реалізації стане одним із найбільших в історії європейського бізнесу.

Для прикладу, колишній CEO Reckitt Benckiser Group Барт Бехт свого часу отримав 90 мільйонів фунтів, а екскерівник Melrose Industries Саймон Пекхем – 57 мільйонів фунтів у 2024 році. У Йожефа Вараді, CEO Wizz Air, також є схожа бонусна програма вартістю 136 мільйонів доларів, але він поки що далекий від цільових показників.