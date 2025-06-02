Какие условия поставили руководителю
Будущая выплата О'Лири будет одной из крупнейших в Европе, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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- Ryanair должен заработать более 2,2 миллиарда долларов прибыли до 2027 года.
- О'Лири должен оставаться на посту CEO как минимум до июля 2028 года.
Шансы О'Лири высоки
Сейчас авиакомпания уже приблизилась к первой цели: за финансовый год 2024 – 2025 прибыль Ryanair составила 1,82 миллиардов долларов. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году компания таки достигнет необходимой планки.
Для сравнения, во время пандемии COVID-19 акции Ryanair падали до 8 евро, но сейчас существенно восстановились. Бонус О'Лири в случае реализации станет одним из крупнейших в истории европейского бизнеса.
Для примера, бывший CEO Reckitt Benckiser Group Барт Бехт в свое время получил 90 миллионов фунтов, а экс-руководитель Melrose Industries Саймон Пекхем – 57 миллионов фунтов в 2024 году. У Йожефа Варади, CEO Wizz Air, также есть похожая бонусная программа стоимостью 136 миллионов долларов, но он пока далек от целевых показателей.