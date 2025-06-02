Які умови поставили керівнику
Майбутня виплата О'Лірі буде однією з найбільших у Європі, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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- Ryanair має заробити понад 2,2 мільярди доларів прибутку до 2027 року.
- О’Лірі повинен залишатися на посаді CEO як мінімум до липня 2028 року.
Шанси О'Лірі високі
Наразі авіакомпанія вже наблизилась до першої мети: за фінансовий рік 2024 – 2025 прибуток Ryanair склав 1,82 мільярдів доларів. Аналітики прогнозують, що до 2027 року компанія таки досягне необхідної планки.
Для порівняння, під час пандемії COVID-19 акції Ryanair падали до 8 євро, але зараз суттєво відновилися. Бонус О’Лірі в разі реалізації стане одним із найбільших в історії європейського бізнесу.
Для прикладу, колишній CEO Reckitt Benckiser Group Барт Бехт свого часу отримав 90 мільйонів фунтів, а екскерівник Melrose Industries Саймон Пекхем – 57 мільйонів фунтів у 2024 році. У Йожефа Вараді, CEO Wizz Air, також є схожа бонусна програма вартістю 136 мільйонів доларів, але він поки що далекий від цільових показників.