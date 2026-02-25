Мільйон гривень від Monobank: Гераскевич уперше розповів, як використає гроші
- Гераскевич оголосив, що мільйон гривень від Monobank використає, аби "допомагати нашій країні та українцям".
- Банкір Гороховський показав фото та поділився деталями зустрічі з українським скелетоністом 24 лютого.
Скелетоніст Владислав Гераскевич хотів виступити на Олімпіаді-2026 у "шоломі пам'яті" із зображеннями загиблих українських спортсменів, за що його дискваліфікували. Опісля спортсмен отримав не лише орден Свободи з рук Володимира Зеленського, а й численні премії від вітчизняного бізнесу.
Як Гераскевич використає премію від Monobank?
Через правила МОК певний час скелетоніст не міг офіційно коментувати комерційні нюанси. Однак уже в четвер, 25 лютого, в інстаграмі він розповів, куди піде мільйон гривень від Monobank.
Український спортсмен подякував за підтримку.
Будемо використовувати кошти, щоб допомагати нашій країні та українцям,
– зазначив Гераскевич.
Банкір Олег Гороховський зі свого боку розповів, що чек передали скелетоністу 24 лютого. "Познайомилися та вислухали деталі його історії… Владислав здобув у наших очах набагато більше, ніж те, що йому могли запропонувати ці прогнилі чиновники з МОК", – написав бізнесмен.
Гераскевич прокоментував премію від Monobank / Скриншот 24 Каналу
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Главкому" Гераскевич заперечив чутки щодо отримання 800 тисяч доларів. Окрім того, він пояснив – до 25 лютого не міг коментувати нічого, що пов'язано з конкретними бізнесами чи публічними особами.
Які ще премії отримав Гераскевич?
Засновник і CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов виписав чек на понад мільйон гривень у криптовалюті (500 WBT).
Олігарх і президент "Шахтаря" Рінат Ахметов виділив 10 мільйонів гривень, які перерахують благодійній організації.
"Київстар ТБ", телеканал "1+1 Україна" та OBRIO передали спортсмену по 500 тисяч гривень.