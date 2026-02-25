Мільйон гривень від Monobank: Гераскевич уперше розповів, як використає гроші

Скелетоніст Владислав Гераскевич хотів виступити на Олімпіаді-2026 у "шоломі пам'яті" із зображеннями загиблих українських спортсменів, за що його дискваліфікували. Опісля спортсмен отримав не лише орден Свободи з рук Володимира Зеленського, а й численні премії від вітчизняного бізнесу.

Як Гераскевич використає премію від Monobank?

Через правила МОК певний час скелетоніст не міг офіційно коментувати комерційні нюанси. Однак уже в четвер, 25 лютого, в інстаграмі він розповів, куди піде мільйон гривень від Monobank.

Український спортсмен подякував за підтримку.

Будемо використовувати кошти, щоб допомагати нашій країні та українцям,

– зазначив Гераскевич.

Банкір Олег Гороховський зі свого боку розповів, що чек передали скелетоністу 24 лютого. "Познайомилися та вислухали деталі його історії… Владислав здобув у наших очах набагато більше, ніж те, що йому могли запропонувати ці прогнилі чиновники з МОК", – написав бізнесмен.



Гераскевич прокоментував премію від Monobank / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Главкому" Гераскевич заперечив чутки щодо отримання 800 тисяч доларів. Окрім того, він пояснив – до 25 лютого не міг коментувати нічого, що пов'язано з конкретними бізнесами чи публічними особами.

Які ще премії отримав Гераскевич?