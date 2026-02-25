Как Гераскевич использует премию от Monobank?
Из-за правил МОК некоторое время скелетонист не мог официально комментировать коммерческие нюансы. Однако уже в четверг, 25 февраля, в инстаграме он рассказал, куда пойдет миллион гривен от Monobank.
Смотрите также Больше никакой комиссии для IBAN в Monobank: Гороховский объявил об изменениях
Украинский спортсмен поблагодарил за поддержку.
Будем использовать средства, чтобы помогать нашей стране и украинцам,
– отметил Гераскевич.
Банкир Олег Гороховский со своей стороны рассказал, что чек передали скелетонисту 24 февраля. "Познакомились и выслушали детали его истории... Владислав получил в наших глазах гораздо больше, чем то, что ему могли предложить эти прогнившие чиновники из МОК", – написал бизнесмен.
Гераскевич прокомментировал премию от Monobank / Скриншот 24 Канала
Напомним, ранее в интервью "Главкому" Гераскевич опроверг слухи о получении 800 тысяч долларов. Кроме того, он объяснил – до 25 февраля не мог комментировать ничего, связанного с конкретными бизнесами или публичными лицами.
Какие еще премии получил Гераскевич?
Основатель и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов выписал чек на более чем миллиона гривен в криптовалюте (500 WBT).
Олигарх и президент "Шахтера" Ринат Ахметов выделил 10 миллионов гривен, которые перечислят благотворительной организации.
"Киевстар ТВ", телеканал "1+1 Украина" и OBRIO передали спортсмену по 500 тысяч гривен.