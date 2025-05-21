Чи подорожчає доставка: у Glovo пояснили, що змінить новий закон про оподаткування

Ухвалення законопроєкту, який регламентує оподаткування доходів працівників цифрових платформ, потребує технічної інтеграції з державними системами, включно з податковою службою. Такий крок дозволить суттєво спростити взаємодію між сервісами та кур'єрами.

Зміни – потрібний крок

Про це LIGA.net розповіла директорка Glovo в Україні Марина Павлюк, інформує 24 Канал. За її словами, компанія активно залучалась до розробки документа і вже готується до його впровадження.

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Платформна економіка давно потребує оновлених правил гри. Застаріле законодавство не відображає реалій сучасного ринку, тож запропоновані зміни – це важливий і давно назрілий крок,

– зазначила Павлюк.

Крім того, ці зміни, за словами Павлюк, дозволять державі щороку отримувати близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень.

Що преедбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає автоматичне утримання 10% від доходу кур'єрів: 5% – податок на дохід, ще 5% – військовий збір. Решта 90% виплачуватиметься як "чистий" дохід.

У Glovo впевнені, що за умови правильного технічного впровадження це не лише не позначиться негативно на доставках чи цінах, а навпаки – зробить співпрацю з платформами зручнішою та прозорішою.

Якщо усе буде реалізовано із урахуванням специфіки платформи та цифрових рішень, ми не очікуємо серйозного впливу на ринок. Це спростить вхід новачків у сферу й підтримає тих, хто працює на платформі вже давно,

– наголосила вона.

Також у Glovo додали, що важливо зробити процес реєстрації самозайнятих максимально простим і доступним. Павлюк пригадала позитивний досвід України у впровадженні цифрових сервісів і висловила сподівання, що реалізація цього закону також стане прикладом вдалого цифрового рішення.