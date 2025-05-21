Чи подорожчає доставка: у Glovo пояснили, що змінить новий закон про оподаткування
- Glovo підтримує законопроєкт, що регламентує оподаткування доходів працівників цифрових платформ, який передбачає утримання 10% податків з доходу кур'єрів.
- Очікується, що нові правила принесуть державі додаткові 10 мільярдів гривень щороку, спростять взаємодію між сервісами та кур'єрами і не вплинуть негативно на ринок.
Ухвалення законопроєкту, який регламентує оподаткування доходів працівників цифрових платформ, потребує технічної інтеграції з державними системами, включно з податковою службою. Такий крок дозволить суттєво спростити взаємодію між сервісами та кур'єрами.
Зміни – потрібний крок
Про це LIGA.net розповіла директорка Glovo в Україні Марина Павлюк, інформує 24 Канал. За її словами, компанія активно залучалась до розробки документа і вже готується до його впровадження.
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Платформна економіка давно потребує оновлених правил гри. Застаріле законодавство не відображає реалій сучасного ринку, тож запропоновані зміни – це важливий і давно назрілий крок,
– зазначила Павлюк.
Крім того, ці зміни, за словами Павлюк, дозволять державі щороку отримувати близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень.
Що преедбачає законопроєкт
Законопроєкт передбачає автоматичне утримання 10% від доходу кур'єрів: 5% – податок на дохід, ще 5% – військовий збір. Решта 90% виплачуватиметься як "чистий" дохід.
У Glovo впевнені, що за умови правильного технічного впровадження це не лише не позначиться негативно на доставках чи цінах, а навпаки – зробить співпрацю з платформами зручнішою та прозорішою.
Якщо усе буде реалізовано із урахуванням специфіки платформи та цифрових рішень, ми не очікуємо серйозного впливу на ринок. Це спростить вхід новачків у сферу й підтримає тих, хто працює на платформі вже давно,
– наголосила вона.
Також у Glovo додали, що важливо зробити процес реєстрації самозайнятих максимально простим і доступним. Павлюк пригадала позитивний досвід України у впровадженні цифрових сервісів і висловила сподівання, що реалізація цього закону також стане прикладом вдалого цифрового рішення.