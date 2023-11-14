Google подає до суду: шахраї використовують торгову марку компанії для обману

Компанія Google подала позов на шахраїв, які пропонують користувачам завантажити "ексклюзивну" версію Bard. У ній приховується шкідливе програмне забезпечення.

Зазначається, що зловмисники намагаються використати ажіотаж навколо ШІ, щоб обманом змусити людей завантажити шкідливе ПЗ, замасковане під застосунок Google Bard. Компанія вже подала близько 300 запитів на видалення цих шахрайських доменів.

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Google Bard Bard – це інструмент, який допомагає знайти нові ідеї та може пояснити різні речі простими словами. Це експеримент від Google, який може генерувати текст, перекладати з однієї мови на іншу, створювати різний контент і не тільки.

Про що йдеться в позові

Корпорація стверджує, що особи, які, ймовірно, знаходяться у В'єтнамі, активно створюють сторінки в соціальних мережах і публікують рекламний контент, який закликає користувачів завантажити "ексклюзивний" Bard.

Насправді ж ці завантаження приховують у собі шкідливе програмне забезпечення, що несе загрозу персональним даним. Воно викрадає особисті дані з профілів у соціальних мережах з метою їх надання шахраям для власних маніпуляцій.

Вони використовували торгові марки Google, включаючи Google, Google AI і Bard, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв до завантаження шкідливого програмного забезпечення на їхні комп'ютери,

– йдеться у позові.

В цей час, у Google переконані, що судові позови є ефективним інструментом для створення правового прецеденту та руйнування інструментів, якими користуються шахраї.