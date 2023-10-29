Змагання штучних інтелектів: Google інвестує 2 мільярди в конкурента OpenAI

Компанія Google не збирається віддавати ринок штучних інтелектів конкурентам. Гігант готовий інвестувати мільярди доларів у компанії, які зможуть нав'язати боротьбу лідерам сфери.

Спроба випередити OpenAI від Microsoft

Компанія Anthropic незабаром отримає 2 мільярди доларів від Google Alphabet. Гігант вже раніше інвестував у розробників штучного інтелекту 500 мільйонів доларів, решту пообіцяв додати найближчим часом.

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Google вже й раніше вкладав гроші в Anthropic. Нові вливання свідчать про те, що гігант збирається конкурувати з Microsoft, який є головним спонсором OpenAI, чий ChatGPT наробив стільки галасу та спричинив справжній бум у сфері штучного інтелекту.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Цікаво, що Google – не єдиний гігант, який спонсорує Anthropic. Amazon у квартальному звіті повідомив комісії з цінних паперів і бірж США, що інвестував в облігації компанії 1,25 мільярда доларів. Згодом їх можна буде конвертувати в акціонерний капітал.

Компанію Anthropic заснувала команда, в якій є і співзасновники того самого OpenAI, Даріо і Даніела Амодей. Стартап швидко виріс у компанію та залучає багато ресурсів для того, щоб скласти конкуренцію OpenAI та стати лідером галузі.