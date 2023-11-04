Google та ще 11 компаній "помахали" росіянам: які ще гіганти заявили про вихід із Росії

Великий міжнародний бізнес продовжує свій відхід з території окупантів. Росіяни намагаються їх зупинити різноманітними обмеженнями, але їм не завжди вдається досягнути своєї мети.

Новий вихід гігантів з Росії

Впродовж жовтня 2023 року 12 великим компаніям вдалося покинути російський ринок. Серед них є й відомі гравці зі світовим ім'ям.

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Перша компанія, яка привертає увагу – Google. Технологічний гігант припинив діяльність в Росії вже давно, проте нарешті банкрутство його дочірньої компанії визнано судом.

Також у жовтні російський ринок покинули ASBIS, Carlsberg, Decathlon, Ensto, Viterra, Ingka, Legrand, Sulzer, VEON, Xerox, KONE. Відтак, вже західних 296 компаній та корпорацій покинули російський ринок після початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни у спробі зупинити вихід західного бізнесу знецінюють вартість його активів, змушують платити шалений податок від угоди в разі продажу, а тепер хочуть заборонити виводити гроші у доларах та євро.

Також стало відомо, що один із найбільших промислових концернів Німеччини ThyssenKrupp вирішив схитрувати та продовжити працювати у Росії. Місцеві компанії навіть не змінили своїх власників, а просто були перейменовані, тобто йдеться про спроби приховати зв'язки з материнською компанією.

Станом на сьогодні 1215 компаній вже заявили про намір покинути Росію та згорнули усі операції. Ще 552 компанії зупинили інвестиції в російські підрозділи та продовжують вичікувати. Ще 1503 бізнесів продовжують працювати у Росії, ніби нічого не трапилося, а це близько половини від загальної кількості.