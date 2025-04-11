Google звільнив сотні працівників, які займались Android, Pixel та Chrome

Американська компанія Google, яка входить до складу корпорації Alphabet, провела скорочення сотень співробітників у підрозділі, що займається платформами Android, телефонами Pixel та браузером Chrome.

Причини скорочень

Про це повідомляє The Information, посилаючись на поінформовані джерела, передає 24 Канал. Ці зміни стали наслідком пропозиції викупити акції співробітникам підрозділу в січні, після чого компанія також провела додаткові скорочення в рамках стратегії підвищення ефективності.

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Після об'єднання підрозділів платформ і пристроїв минулого року ми зосередилися на гнучкості та ефективності, що включало скорочення деяких робочих місць, поряд з програмою добровільного звільнення, запропонованою в січні,

– зазначили в пресслужбі Google.

Інвестиції на користь ШІ

Цей крок є частиною загальної стратегії великих технологічних компаній, які перенаправляють інвестиції в центри обробки даних та розробку штучного інтелекту, одночасно знижуючи витрати на інші сфери.

Варто додати, що у 2023 році Google вже скоротила 6% свого персоналу, а нині, після нових змін, чисельність компанії становить близько 180 000 людей.