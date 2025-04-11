Причини скорочень

Про це повідомляє The Information, посилаючись на поінформовані джерела, передає 24 Канал. Ці зміни стали наслідком пропозиції викупити акції співробітникам підрозділу в січні, після чого компанія також провела додаткові скорочення в рамках стратегії підвищення ефективності.

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Після об'єднання підрозділів платформ і пристроїв минулого року ми зосередилися на гнучкості та ефективності, що включало скорочення деяких робочих місць, поряд з програмою добровільного звільнення, запропонованою в січні,

– зазначили в пресслужбі Google.

Інвестиції на користь ШІ

Цей крок є частиною загальної стратегії великих технологічних компаній, які перенаправляють інвестиції в центри обробки даних та розробку штучного інтелекту, одночасно знижуючи витрати на інші сфери.

Варто додати, що у 2023 році Google вже скоротила 6% свого персоналу, а нині, після нових змін, чисельність компанії становить близько 180 000 людей.