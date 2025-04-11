Нова функція, яка зʼявиться в налаштуваннях під назвою Saved Memories (Збережені спогади), має зробити взаємодію з ChatGPT більш релевантною, розповідає 24 Канал. Оновлення пошириться не лише на текстові відповіді, а й на голосові та генерацію зображень.

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Спочатку нову функцію отримають підписники ChatGPT Pro та Plus, за винятком користувачів у Великій Британії, країнах ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. У цих регіонах запуск відкладається через необхідність додаткової зовнішньої перевірки відповідності місцевому законодавству.

Безкоштовні користувачі наразі не матимуть доступу до функції.

Зараз ми зосереджені на впровадженні серед платних користувачів, –

зазначив речник OpenAI у коментарі TechCrunch.

Головна мета функції памʼяті – зробити ChatGPT більш гнучким та персоналізованим. Користувачам більше не доведеться повторювати інформацію, яку вони вже передавали чат-боту в попередніх діалогах. Схожу функцію памʼяті компанія Google запустила у своєму чат-боті Gemini у лютому цього року.

Водночас як зазначає TechCrunch, не всі користувачі зрадіють новій можливості ChatGPT запамʼятовувати більше особистих даних. Проте в налаштуваннях ChatGPT передбачена опція повного відключення функції памʼяті, а також можливість керування окремими збереженими спогадами.

А тим часом OpenAI подає до суду на Ілона Маска. Все через його спроби зашкодити компанії. Позов стверджує, що Маск використовує публічні звинувачення та судові позови, щоб знизити інвестиційну привабливість OpenAI та створити сприятливі умови для розвитку xAI.