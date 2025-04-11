Новая функция, которая появится в настройках под названием Saved Memories (Сохраненные воспоминания), должна сделать взаимодействие с ChatGPT более релевантным, рассказывает 24 Канал. Обновление распространится не только на текстовые ответы, но и на голосовые и генерацию изображений.

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Сначала новую функцию получат подписчики ChatGPT Pro и Plus, за исключением пользователей в Великобритании, странах ЕС, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. В этих регионах запуск откладывается из-за необходимости дополнительной внешней проверки соответствия местному законодательству.

Бесплатные пользователи пока не будут иметь доступа к функции.

Сейчас мы сосредоточены на внедрении среди платных пользователей, –

отметил представитель OpenAI в комментарии TechCrunch.

Главная цель функции памяти – сделать ChatGPT более гибким и персонализированным. Пользователям больше не придется повторять информацию, которую они уже передавали чат-боту в предыдущих диалогах. Похожую функцию памяти компания Google запустила в своем чат-боте Gemini в феврале этого года.

В то же время как отмечает TechCrunch, не все пользователи обрадуются новой возможности ChatGPT запоминать больше личных данных. Однако в настройках ChatGPT предусмотрена опция полного отключения функции памяти, а также возможность управления отдельными сохраненными воспоминаниями.

А тем временем OpenAI подает в суд на Илона Маска. Все из-за его попыток навредить компании. Иск утверждает, что Маск использует публичные обвинения и судебные иски, чтобы снизить инвестиционную привлекательность OpenAI и создать благоприятные условия для развития xAI.