Причины сокращений

Об этом сообщает The Information, ссылаясь на информированные источники, передает 24 Канал. Эти изменения стали следствием предложения выкупить акции сотрудникам подразделения в январе, после чего компания также провела дополнительные сокращения в рамках стратегии повышения эффективности.

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После объединения подразделений платформ и устройств в прошлом году мы сосредоточились на гибкости и эффективности, что включало сокращение некоторых рабочих мест, наряду с программой добровольного увольнения, предложенной в январе,

– отметили в пресс-службе Google.

Инвестиции в пользу ИИ

Этот шаг является частью общей стратегии крупных технологических компаний, которые перенаправляют инвестиции в центры обработки данных и разработку искусственного интеллекта, одновременно снижая расходы на другие сферы.

Стоит добавить, что в 2023 году Google уже сократила 6% своего персонала, а сейчас, после новых изменений, численность компании составляет около 180 000 человек.