АРМА шукає управителя для готелю "Турист" у Львові – у скільки оцінили актив
- АРМА оголосила конкурс на управителя для арештованого готелю "Турист" у Львові з ринковою вартістю 206,61 мільйонів гривень.
- Готель "Турист" розташований у престижному районі Львова та має високий комерційний потенціал, включаючи дев'ятиповерховий комплекс і будівлю ресторану.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить відкритий конкурс на Prozorro з відбору управителя для готелю "Турист" у Львові, який був арештований і переданий до АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва.
Деталі конкурсу?
За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість комплексу становить 206,61 мільйонів гривень (без ПДВ), повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу АРМА.
Готель має високий комерційний потенціал?
За даними АРМА, готель "Турист" – бізнес-готель у престижному районі Львова з високим потенціалом для комерційного використання. До складу активу входять:
- дев'ятиповерховий готельний комплекс площею 4 851,8 квадратних метра;
- будівля ресторану площею 1 552 квадратних метра.
Основне приміщення, крім номерів для гостей, обладнане баром, конференц-залом, медичним кабінетом та іншими сервісами. Поруч розташований майданчик для паркування. Весь комплекс побудований на земельній ділянці площею 0,6721 гектара.
Зауважте. АРМА запрошує до участі у конкурсі зацікавлені суб'єкти господарювання, окрім представників держави-агресора. Пропозиції приймаються до 11 серпня 2025 року.
Що цьому передувало?
Готель "Турист" був арештований та переданий в управління АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва у червні 2022 року. Ідеться про низку справ про незаконний продаж майна санаторіїв, курортів і готелів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", ПрАТ "Укрпрофтур" і Федерації професійних спілок України.
- АРМА вже оголошувала конкурс на управителя цього готелю у січні 2023 року, однак тоді не вдалося знайти кандидатів. Наразі агентство повторно виставило готель на Prozorro для пошуку управителя.