Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить відкритий конкурс на Prozorro з відбору управителя для готелю "Турист" у Львові, який був арештований і переданий до АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва.

Деталі конкурсу?

За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість комплексу становить 206,61 мільйонів гривень (без ПДВ), повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу АРМА.

Готель має високий комерційний потенціал?

За даними АРМА, готель "Турист" – бізнес-готель у престижному районі Львова з високим потенціалом для комерційного використання. До складу активу входять:

дев'ятиповерховий готельний комплекс площею 4 851,8 квадратних метра;

будівля ресторану площею 1 552 квадратних метра.

Основне приміщення, крім номерів для гостей, обладнане баром, конференц-залом, медичним кабінетом та іншими сервісами. Поруч розташований майданчик для паркування. Весь комплекс побудований на земельній ділянці площею 0,6721 гектара.

Зауважте. АРМА запрошує до участі у конкурсі зацікавлені суб'єкти господарювання, окрім представників держави-агресора. Пропозиції приймаються до 11 серпня 2025 року.

Що цьому передувало?