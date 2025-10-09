Детали конкурса?

По результатам независимой оценки, рыночная стоимость комплекса составляет 206,61 миллионов гривен (без НДС), сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отель имеет высокий коммерческий потенциал?

По данным АРМА, отель "Турист" – бизнес-отель в престижном районе Львова с высоким потенциалом для коммерческого использования. В состав актива входят:

девятиэтажный гостиничный комплекс площадью 4 851,8 квадратных метра;

здание ресторана площадью 1 552 квадратных метра.

Основное помещение, кроме номеров для гостей, оборудовано баром, конференц-залом, медицинским кабинетом и другими сервисами. Рядом расположена площадка для парковки. Весь комплекс построен на земельном участке площадью 0,6721 гектара.

Заметьте. АРМА приглашает к участию в конкурсе заинтересованные субъекты хозяйствования, кроме представителей государства-агрессора. Предложения принимаются до 11 августа 2025 года.

Что этому предшествовало?