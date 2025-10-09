Детали конкурса?
По результатам независимой оценки, рыночная стоимость комплекса составляет 206,61 миллионов гривен (без НДС), сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отель имеет высокий коммерческий потенциал?
По данным АРМА, отель "Турист" – бизнес-отель в престижном районе Львова с высоким потенциалом для коммерческого использования. В состав актива входят:
- девятиэтажный гостиничный комплекс площадью 4 851,8 квадратных метра;
- здание ресторана площадью 1 552 квадратных метра.
Основное помещение, кроме номеров для гостей, оборудовано баром, конференц-залом, медицинским кабинетом и другими сервисами. Рядом расположена площадка для парковки. Весь комплекс построен на земельном участке площадью 0,6721 гектара.
Заметьте. АРМА приглашает к участию в конкурсе заинтересованные субъекты хозяйствования, кроме представителей государства-агрессора. Предложения принимаются до 11 августа 2025 года.
Что этому предшествовало?
Отель "Турист" был арестован и передан в управление АРМА по решению Печерского районного суда Киева в июне 2022 года. Речь идет о ряде дел о незаконной продаже имущества санаториев, курортов и гостиниц ЧАО "Укрпрофздравница", ЧАО "Укрпрофтур" и Федерации профессиональных союзов Украины.
- АРМА уже объявляла конкурс на управляющего этого отеля в январе 2023 года, однако тогда не удалось найти кандидатов. Сейчас агентство повторно выставило отель на Prozorro для поиска управляющего.